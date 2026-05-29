人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。今回は、「焦っている」の英語表現を解説。焦っているという言葉を使うときは、大きく2つに分けて、遅刻しそうなときなどの時間的な焦り、恐怖や驚きなどからくる感情的な焦りがあります。英語で言う場合、状況に合