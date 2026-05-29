本の合計は何ページ？突然ですが、クイズです。ある小説の本から、1枚の紙が破られてなくなりました。残っているページ番号をすべて足すと、15000になります。では、この本は合計で何ページあるでしょうか。※ただし、1枚の紙には表裏に2ページ分の番号があり、この本は紙の表から1ページ目で始まっているものとします。さて、いかがでしょうか。こういう問題を見ると、多くの人はまず「全部のページ番号の和を出して、そこから引