もうすぐ8歳になる娘と6歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。今回は、眠たい目をこすりながらも早起きをして、夫や子どもたちの朝ごはんを作ったのに、「すぐに食べてくれな