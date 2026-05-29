BLACKPINKのジェニーが、ラグジュアリーなスタイリングで魅了した。ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】アンダーウェアを堂々と…ジェニーの“攻め衣装”公開された写真は、5月26日にソウルで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のアフターパーティー会場で撮影されたものだ。写真のなかのジェニーは、繊細なレースが施されたアンダーウェアに、華やか