今月14日の午前9時半頃、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、実行役の少年4人（いずれも16歳の高校生）が逮捕された。指示役の夫婦も逮捕されている。闇バイトに応募した少年の一人は、この夫婦の依頼により強盗を実行したと証言をしている。 首都圏連続強盗事件以来の注目度世間の耳目を集めた匿名・流動型犯罪グループ（以下、トクリュウ）による強盗事件としては、2024年8月27日から11月3日までに日本の関東地方で発生し