取材に応じる高雄長庚記念病院の眼科医、呉佩昌氏＝2026年4月10日、台湾南部の高雄、関根和弘撮影 近視が世界各地で深刻化している。WHO（世界保健機関）によると、2050年には人類の半分が近視になるという。そんな中、画期的な予防手法で効果を上げた眼科医が台湾にいる。高雄長庚記念病院の呉佩昌（ウー・ペイチャン）氏だ。呉医師が取り組んだのは、小学生の「屋外活動」を増やすことだった。本人に詳しく聞いた。（