今月14日の午前9時半頃、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、実行役の少年4人（いずれも16歳の高校生）が逮捕された。指示役の夫婦も逮捕されている。闇バイトに応募した少年の一人は、この夫婦の依頼により強盗を実行したと証言をしている。【前編を読む】栃木強盗殺人「素人犯行グループ」がやった「犯罪のプロ」なら絶対にやらない禁忌バカほど助かる闇バイトなるほど、受け子も強盗もトレーニングを積まずに、リクルート