「愛子天皇」実現の可能性は……？最近あらゆる機会に、愛子天皇誕生を希望するか、聞いています。記者もいれば、上京してきた教え子、転職相談にきた卒業生、自分の同級生やタクシー運転手、近所の老人、電車で隣り合わせたサラリーマンまで、この10日で、老若男女100人は聞いたでしょうか。もちろん、きちんとしたアンケートではありませんから、正確なエビデンスにはなりませんが、ほとんどの人が愛子天皇の実現を望むか肯定し