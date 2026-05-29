麻雀も愛してやまなかった伊集院静が名付け親の麻雀プロ、前原雄大（日本プロ麻雀連盟）が、最新刊『麻雀に生きる』を、同団体の後輩プロ・佐々木寿人との共著でART NEXTより発売した。本書には余命宣告を受けながら同団体トップリーグで戦い続けた前原のファイナルメッセージが綴られ、さらに麻雀専門誌『月刊プロ麻雀』で連載された前原の伝説エッセイ『勝手にしやがれ』（題字：伊集院静）も厳選復刻。麻雀ファンの間では「心打