1990年代から長年にわたってメジャーリーグを中心に海外での取材を続けてきたスポーツカメラマンの水見美和子さんは、身長152cmと日本人女性としても小柄な方だ。主な海外スポーツを取材するとなれば、当然舞台は欧米ということになる。そこは、ホテルやレストラン、公共施設など、そして、仕事場であるスタジアムも、あらゆるものが大柄な白人、黒人の基準でサイズが決まっている。そんな世界に飛び込んだ小柄な日本人女性は、ま