洋画界を席巻する『プラダを着た悪魔2』の爆発的ヒット2006年に公開され、国内興行収入約17億円のヒットとなった『プラダを着た悪魔』。その続編となる『プラダを着た悪魔2』は公開4週目にしてすでに興行収入40億円を突破し、観客動員数も約267万人と、前作を大幅に上回る数字をたたき出している。洋画の数字が弱いといわれる昨今、ミュージカル映画『ウィキッド』やSFヒューマン作品の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』大健闘に