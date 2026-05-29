職場の上司から性被害を受けたことを告発したことから、大切にしてきた仕事を辞めざるを得なくなる――その状況を、みなさんはどのように思うだろうか。5月29日に最高裁前でスタンディングデモが予定されているのが、検察の現場で起きた性被害をめぐる件だ。いったいなぜこのようなことになっているのか。そして問題点はなにか。多くの性暴力の裁判を傍聴し、今回の事件も取材を続けてきたライターの小川たまかさんが詳しく伝える