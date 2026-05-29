アメリカのCIA＝中央情報局の元高官が、数千万ドル相当の金塊を横領したなどとして、訴追されていたことがわかりました。自宅からは金塊300個以上が見つかっています。裁判資料などによりますと、CIA元高官のデビット・ラッシュ容疑者は去年11月から今年3月頃にかけて、業務の経費として受け取った数千万ドル相当の金塊や多額の外貨を横領したなどとして訴追されました。FBIがラッシュ容疑者の自宅を家宅捜索したところ、4000万ド