◇プロ野球 セ・リーグ 西武8-0ヤクルト(28日、神宮球場)ヤクルトは西武の先発・武内夏暉投手から得点を奪えない一方、初回にカナリオ選手に先頭打者弾。9回に再びカナリオ選手に走者一掃の2ベースヒットを放たれ得点を許し、さらに鈴木叶選手の悪送球などで0-8で完封負けとなりました。試合後、池山隆寛監督は先発の小川泰弘投手について「(ボールカウント)3ｰ2から1番打者に一発くらったが、入りから大胆さがなかったように思い