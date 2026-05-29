今年3月、北海道・釧路湿原周辺のメガソーラー建設現場で土壌から基準値を超える有害物質が検出されていたことが確認された。【映像】釧路湿原の希少生物たち（実際の様子）釧路湿原周辺の釧路市北斗では大阪の事業者がメガソーラーの建設を計画しているが、土壌汚染対策法にもとづく知事への届け出が提出されていなかったため、道の指導のもと1月から土壌に有害物質が含まれていないか調べる調査が行われていた。3月3日、事