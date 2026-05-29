タレントで俳優のMEGUMIが、29日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）にゲスト出演する。近年はプロデューサーとしても活躍の場を広げるMEGUMIが、自身の信念や仕事への向き合い方、家族への思いを語る。【写真】意外な一面を明かしたMEGUMI番組では、「思い立ったら即行動」「一度決めたことはやり遂げる」というMEGUMIの信念に迫る。MEGUMIは、その原動力について“ヤンキー魂”にあると説明。芸能活動だけでな