女優の安達祐実（４４）が２７日付で自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。「久々に仕事終わりに友達とお茶」と投稿。前髪ぱっつん姿で、Ｔシャツといったラフな格好で、楽しげな表情を浮かべている様子を披露した。この投稿にファンからは「２０代の時の写真ですーって言っても信じると思う」「最近また若返ってませんか？」「年齢不詳！」「美しさは永遠だぁ〜」「少女やん♥」「本当に若々しくて可