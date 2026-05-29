タレント・野々村真と野々村俊恵の長女で、モデル、女優の香音が２７日付で自身のＳＮＳを更新。イメチェン姿を披露した。「バッサリ切りました〜こんなに短いの生まれてはじめて」と投稿。長かった髪をショートボブにカットし、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「すっごい短い！すっごいかわいい！！」「昇天しちゃいそう」「顔ちっさっ！！」「やばい時止まった」「反則級」「新たな魅力に釘付け