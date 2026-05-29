日産新型「エルグランド」、5月28日に全国一斉に予約開始!?国産高級ミニバンの代名詞といえばトヨタ「アルファード」または「ヴェルファイア」、さらにはレクサス「LM」を挙げる人が多いでしょう。しかし、このカテゴリーにおける元祖といえば日産「エルグランド」です。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“日産の新型「エルグランド」です！ 画像で見る！（30枚以上）1997年5月にデビューした日産「エルグランド（初