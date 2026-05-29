女性初の宰相として高支持率を維持してきた高市早苗首相に、ここにきて陰りが見え始めている。過去の“履歴書問題”が再燃するなか、「補正予算NO」からの急旋回や「消費税ゼロ化」をめぐる迷走など、“公約とのズレ”に対する批判も噴出。各種世論調査では依然として高水準を保ちながらも、保守層の一部からは「言っていたことと違う」と距離を置く声も上がり始めた。“サナエノミクス”への期待は、なぜ失速しつつあるのか。 【