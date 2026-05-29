＜〜全英への道〜ミズノオープン初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞全長7480ヤードで、強風が選手を苦しめることで知られるJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部。しかし、初日は穏やかな天候で、伸ばし合いの展開になった。午前組の木下稜介が「62」をマークすれば、午後組の小平智も1イーグル・7バーディの「63」と会心のラウンド。2位で滑り出した。【写真】小平智も絶賛！タイトリストGTS3はこんな