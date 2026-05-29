今回は、NISA（少額投資非課税制度）についての、よくある誤解をみていきたいと思います。セミナーなどでよく質問される、代表的な2つを取り上げます。 誤解1：「つみたて投資枠」で債券ファンドが買えるようになる・なった？ つみたて投資枠では「債券のみ」のファンドは買えない 「つみたて投資枠」の商品の拡充で債券ファンドを購入できるようになる（なった）と誤解している人がいますが、「つみたて投資枠」で債券フ