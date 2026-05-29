アメリカメディアは28日、アメリカとイランの交渉担当者が60日間の停戦の延長などを盛り込んだ覚書で合意し、トランプ大統領による最終承認を待っている状態だと報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは28日、アメリカとイランの交渉担当者が60日間停戦を延長し、イランの核問題を協議するとした覚書で合意したと報じました。アメリカの当局者などの話として伝えていて、トランプ大統領やイラン指導部の最終承認を待っ