【ワシントン＝中根圭一】米国の名門ハーバード大は２８日、卒業式を開いた。大学運営をめぐりトランプ政権との対立が続く中、同大を卒業し、米アカデミー賞授賞式などの司会を務める人気コメディアンのコナン・オブライエンさん（６３）がゲストとして登壇し、皮肉交じりに政権を批判した。政権は同大の反ユダヤ主義への対応が不十分だと問題視し、提訴や助成金凍結などで圧力をかけてきた。この日、名誉学位を授与されたオブ