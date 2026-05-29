きょうは日本海側の天気も回復に向かい、日中は晴れる所が多くなりそうです。日差しとともに気温が上がり、関東から西で30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。暑さ対策を心がけてください。週明けにかけて暑さが続き、来週は本州付近も台風6号の影響を受けるおそれがあります。【日中は広い範囲で晴れ】朝のうちは北陸や北日本で雨の降る所もありますが、日中は回復に向かい、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道は夜にか