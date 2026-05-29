メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県大口町の住宅でこの家に住む夫婦2人の遺体が見つかり、警察が死因などを調べています。 28日午後5時45分ごろ、江南警察署大口交番を夫の会社関係者が訪れ「2日間、無断欠勤が続いていて連絡が取れない。訪問したが応答がない」などと安否確認の依頼がありました。 依頼から約30分後、警察官が家の中に入り、男女2人の遺体を発見しました。 警察によりますと、遺体はこの家に2人