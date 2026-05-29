タレントの野々村真さんと俊恵さん夫妻の長女で、モデルの香音さん（25）が2026年5月27日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットしてイメチェンした姿を披露した。「こんなに短いの生まれてはじめて」香音さんは、「バッサリ切りました〜」とヘアカットしたことを報告し、ショートボブスタイルでのカメラ目線ショットや笑顔をみせる様子など3枚の写真を投稿した。「こんなに短いの生まれてはじめて」とつづっていた。インスタグ