ゴルフのラウンド中、「前の組が遅くてイライラする」「待ち時間が長くてリズムが崩れた」といった経験はありませんか？ 実はゴルフは、メンタルが大きくスコアに直結するスポーツです。 今回は、いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第9話に登場する金言から、スコアアップのために欠かせない「待ち時間の過ごし方」について解説します。 ゴルフのラウンド、実はほとんどが「待ち時間」 一般的なゴルフのラウ