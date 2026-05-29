トップは自然に止まるところで止まる！！ テークバックからトップまでの動きをもう一度おさらいしましょう。テークバックの始動では、右ヒジを少し引く(または左胸鎖関節を支点にして、左肩を斜め下方に押し下げるまたは右肩を引き上げるでも可)と、クラブヘッドは時計の文字盤でいう8時のあたり