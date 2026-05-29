富士山にかかる雲の形で天気が予測できる 笠雲、つるし雲……天気急変のサイン 富士山の周りの地域では、雲の形を見ることで天気が予測できるといわれています。これは、昔から人々が行ってきた「観天望気」と呼ばれる方法で、空や雲、風の様子から天気の変化を読み取る知恵です。富士山は周囲に遮る山がなく、単独で高くそびえているため、風や気流の影響を強く受けます。その結果、雲の変化が特にはっきりと現れるのです。