元AMEFURASSHI・鈴木萌花、リスタートを飾る初デジタル写真集『SHE IS HERE』が5月27日に発売！ 【デジタル限定】鈴木萌花写真集「SHE IS HERE」表紙 © 藤本和典／集英社 元「AMEFURASSHI」の鈴木萌花が、5月27日に初のデジタル写真集『SHE IS HERE』を発売した。 鈴木萌花 © 藤本和典／集英社 2026年3月に13年間のグループアイドル活動に終止