大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。5月28日から、気象庁が発表する防災気象情報が改定されました。今回は、河川氾濫の危険度の高まりを知らせる情報についてお伝えします。 ■河川事務所の担当者「レベル5氾濫特別警報という、新たな警報を発令する運用方法に変わりました。」福岡県直方市で4月、遠賀川の河川事務所が流域自治体を対象に、例年の大雨への備えに加えて、改定される防災気象情報などについ