関西の鉄道会社が運賃の値上げに向けた検討を急いでいる。物価上昇が急速に進む中で、安全運行や設備の改修に必要な原資を稼ぐためだ。一方、「公共サービス」である鉄道の運賃はむやみな値上げが制限されており、各社は運賃の値上げ以外にも鉄道事業の収益改善策を模索している。（佐藤一輝）阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）は１５日の決算記者会見で、２０３０年度までに傘下の阪急電鉄と阪神電気鉄道で運賃の値上げを実施