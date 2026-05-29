“令和の天使”として注目を集める俳優・モデルの那須ほほみが、1st写真集『ほほみ』を2026年7月7日に発売することが決定した。あわせて、通常版とイベント限定版の表紙を含む計5点のカットも解禁された。【別カット】お茶目な表情でフィッティング ナイトマーケットを楽しむ那須ほほみ那須は女性ファッション誌『Ray』をはじめ各誌でモデルとして活動するほか、「TGC」や「GirlsAward」など大型ファッションイベントにも出演