BTSのJung Kook（ジョングク＝28）のインスタグラムが、一時的にブロックされるハプニングがあった。27日に自身のTikTok（ティックトック）アカウントに、はてなマークの「？」とともに、キャプチャ写真を投稿した。公開した写真には、公式インスタグラムがブロックされた趣旨の案内文が写っていた。写真には「JKさん、会員様のアカウントがブロックされました。180日以内に再考をリクエストしなければ、アカウントは永久に無効化