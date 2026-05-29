元モーニング娘。’21で歌手の佐藤優樹（27）のスタッフが28日夜、公式Xを更新。過敏性腸症候群再発のため、一部公演を欠席することを発表した。同Xでは24日の更新で、佐藤が体調不良により大阪での講演を体調不良により欠席するとしていた。そして28日の更新や公式サイトで「先週末より腹痛の症状があり、改めて病院で診断を行ったところ、以前にも発症した過敏性腸症候群が再発したとの診断を受けました。腹痛に加え、発熱もある