白砂糖やみりん、蜂蜜は甘味料の代表格ですが、糖質・カロリーが気になるので避けているという方はたくさんいらっしゃいます。しかし、糖質は栄養学的には重要な栄養素なので完全にカットしてしまうのは良くありません。今回は糖質の摂りすぎ・摂らなさすぎは体にどのような影響を及ぼすのかを管理栄養士の佐久間さんに解説してもらいました。 監修管理栄養士：佐久間 愛子（管理栄養士） 管理栄養士として介護・医