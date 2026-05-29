「新しいやり方でやってくれ」と言っても現場が変わらない――その原因は、部下の意欲でも能力でもない。できる上司は「ある一言」を加えるだけで、長年の習慣をスムーズに塗り替えている。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説す