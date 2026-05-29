エレコムはトラックボールマウス「IST」シリーズから最新機能を搭載した「IST PLUS」を6月下旬に発売する。予約販売も受付中だ。価格はボールローラーモデル（M-IT10MRSシリーズ）が8380円、ベアリングモデル（M-IT11MRSシリーズ）が1万980円。予約販売では2000円割引が適用される（数量限定）。都内ではメディア向けに新製品発表会が行われた。●定番シリーズの最新モデル オンボードメモリー追加などで利便性アップIST（アイ