中国メディアの新浪網は25日、「中国自動車メーカー、日本進出のターニングポイント迎える」と題する記事を紹介した。記事によると、2023年、電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は初めて日本の乗用車市場に全面参入した中国ブランドとなった。25年からはより多くの中国ブランドが日本進出のシグナルを続々と発信しており、26年は「中国ブランドの集団進出元年」になる可能性がある。中国車はすでに世界各地へ広がり、遠く離れた