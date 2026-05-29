オマーン沖のホルムズ海峡に停泊する船＝25日（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米政府関係者は28日、米国とイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書締結に暫定的に合意したと表明した。トランプ大統領の最終承認を待っているとしている。米メディアは覚書にホルムズ海峡の通航は「制限されない」と明記されると伝えた。一方、イランのタスニム通信は交渉筋の話として