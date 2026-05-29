ガールズグループのME:IのMOMONAが28日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜後8：54）に出演。親戚が”紅白”出場歌手であることを明かした。【写真】名曲「香水」で大ブレイク…紅白歌合戦にも出場した瑛人のプロフィールこの日、神奈川県出身者として番組に出演したMOMONA。MCの田中裕二（爆笑問題）が「同じ神奈川県出身であるミュージシャンの方がご親戚と聞きました」と尋ねると、「そう