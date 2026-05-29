ド軍戦で始球式2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ペアの三浦璃来さん・木原龍一さんが28日、インスタグラムを更新。日本時間26日のドジャース―ロッキーズ戦で始球式を務めた際の思い出写真を共有した。木原さんに持ち上げられた三浦さんが高い位置から投球。“リフト始球式”で大きな歓声を浴びた。この日の思い出の数々を、2人は共同投稿で「このような貴