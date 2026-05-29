これは筆者自身の体験です。体調を崩して寝込んでいたある日、夫に掃除をお願いしたところ、思わぬハプニングが起きてしまいました。最初は戸惑いや苛立ちもありましたが、その後の夫の行動を見て、見え方が大きく変わることに。結果ではなく気持ちの大切さに気づかされた出来事です。 体調不良の日に掃除を頼んだら 体調を崩して寝込んでいたある日、私は夫に「掃除だけお願いできる？」と頼みました。 普段は家事を