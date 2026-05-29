31日と6月7日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、半世紀上の歴史で、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」となった。 【写真】27年後に奇跡が！運命を知らず、病院で生まれたばかりの夫と妻が可愛すぎる♡ 今回登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。2人が手繰り寄せた、バラエティの枠を完全に超