XG 7人組HIPHOP／R＆Bグループ・XGがコラボレーションしたG-SHOCKの新モデル『GM-S5600XG』『GMA-S110XG』が、カシオ計算機より6月12日に発売されることが決定した。あわせて新ビジュアルが公開され、撮影時のメイキング＆インタビュー映像もカシオ計算機公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】XG、G-SHOCKコラボモデルを語るSPインタビューXGは、J-POPやK-POPといった既存の枠にとらわれない「X-POP」とい