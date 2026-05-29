2年ぶりに日本代表へ合流日本代表DF冨安健洋が帰ってきた。5月28日、千葉県内で同31日アイスランド戦（国立）に向けたトレーニングに合流。24年6月以来、約2年ぶりの日本代表復帰を果たした。度重なる負傷、長い長いリハビリ期間を経て北中米ワールドカップ（W杯）メンバー入りを果たした27歳。その「長い道のり」はキャリアのなかでもあまりにも過酷なものだった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇