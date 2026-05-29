2026年後半に稼働が始まる予定のAI特化CPU「Vera」について、Linux特化メディアのPhoronixがNVIDIAに招かれてベンチマークテストを実施し、その結果を公開しました。NVIDIA Vera CPU Benchmarks: Olympus Cores Delivering The Best Performance Ever Seen On ARM Review - Phoronixhttps://www.phoronix.com/review/nvidia-vera-benchmarksPhoronixはNVIDIAからサンタクララの本社に招待され、公開を前提にベンチマークテストを行