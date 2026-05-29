岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第7話が29日の今夜放送される。【写真】もっちゃん（山中崇）の店を訪れるふみ（仙道敦子）『田鎖ブラザーズ』第7話より本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真