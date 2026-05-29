人材紹介サービスなどを手がけるパーソルキャリア株式会社は２８日、同社が展開するプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「ＨｉＰｒｏ（ハイプロ）」の事業方針発表会を都内で開催した。同社は今年４月から、男子プロバスケットボールのＢリーグおよび所属クラブの採用活動を支援する連携を開始。その一環として「ＨｉＰｒｏ」は、地域プロスポーツクラブと副業・フリーランス人材をつなぐ「スキルリターンｗｉｔｈ